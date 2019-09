В России и мире

Экс-учасники группы Битлз запишут последнюю песню Джона Леннона

Бывшие участники группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр запишут кавер-версию песни, написанной Джоном Ленноном в последний год жизни, сообщает Guardian.

Песня Grow Old with Me была написана в 1980 году, когда Леннон работал над альбомом Double Fantasy. Старр признался, что, услышав демозапись, о существовании которой раньше не знал, он пришёл к выводу, что песня заслуживает профессиональной записи.

В записи прозвучит строка из песни четвертого участника The Beatles Джорджа Харрисона Here Comes The Sun. «Так что в каком-то смысле нас будет четверо», — сказал Старр. Grow Old with Me выйдет в октябре.

Пол Маккартни и Ринго Старр — последние живые участники The Beatles. Они воссоединялись несколько раз для записи песен, в том числе в 2017 году, когда Старр записывал свой альбом Give More Love.