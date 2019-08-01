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Актерам в Голливуде платят в среднем на 1,1 миллиона долларов больше, чем актрисам

Исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера проанализировали данные по зарплатам 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год. Они пришли к выводу, что разница в гонорарах актеров и актрис в Голливуде составляет в среднем 1,1 миллиона долларов за фильм, пишет The Guardian.

«Мы были удивлены, когда обнаружили, что разрыв в заработках сохраняется и для актеров высшего уровня — таких, как Мэрил Стрип», — отметила участвовавшая в исследовании София Ифкьердо-Санчес.

После 50 лет разрыв увеличивается. Самая большая разница наблюдается в фильмах-блокбастерах, где мужчины старше пятидесяти получают примерно на 4 миллиона долларов больше женщин. В 2018 году актрисам за роли в десятке лидерах кинопроката заплатили в среднем на 1,7 миллиона долларов меньше, чем актерам.

Отмечается, что ситуация никак не улучшилась по сравнению с 1980 годом. Исследователи заявили, что разница в гонорарах в Голливуде за 35 проанализированных лет не сократилась.