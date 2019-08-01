В России и мире

В России разрабатывают новый спутник-инспектор

«Роскосмос» работает над проектом нового спутника-инспектора, следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

Как пишет «Интерфакс», согласно документации тендера, в госкорпорации ищут подрядчика для разработки «проекта тактико-технического задания на опытно-конструкторскую работу по разработке перспективного космического комплекса с сервисным КА для обслуживания космических аппаратов на геостационарных орбитах».

Работы должны быть завершены к 15 ноября 2020 года.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты.

В августе Минобороны РФ сообщало об испытаниях в космосе спутника-инспектора и спутника-регистратора. 10 июля с космодрома «Плесецк» были запущены космические аппараты «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538».

По данным военных, спутники «Космос-2535» и «Космос-2536» предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания».

Американская разведка считает, что разработка Россией спутников-инспекторов может угрожать США в космосе. В докладе разведки отмечалось, что спутники-инспекторы могут использоваться для «осуществления атак на спутники других стран и временной или полной их нейтрализации».