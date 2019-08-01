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Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

18 сентября в 43-летнем возрасте ушел из жизни бывший полузащитник шотландского «Рейнджерс» и петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. О смерти нидерландского футболиста сообщила пресс-служба клуба из Глазго, которому Риксен отдал шесть лет своей карьеры, пишет Газета.ру.

«Мы глубоко опечалены, но вынуждены сообщить, что Фернандо Риксен скончался этим утром после продолжительной борьбы со своей болезнью. Он провел на «Айброкса» шесть незабываемых лет, выиграв большое количество трофеев. В 2006 году он перешел в «Зенит», а через два года по иронии судьбы встретился с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, став его обладателем. Наши мысли с женой Фернандо Вероникой, его дочерью Изабеллой и всеми его родственниками и друзьями», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Рейнджерс».

Вместе с шотландским клубом с заявлением выступили и сине-бело-голубые. В Санкт-Петербург Риксен приехал летом 2006 года по приглашению тогдашнего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката, а осенью подписал с клубом полноценный контракт. Вместе с петербургским клубом Фернандо помимо Кубка УЕФА стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России и Суперкубок Европы.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых.

В октябре 2013 года Риксен публично объявил о том, что страдает от неизлечимой болезни - бокового амиотрофического склероза, который представляет собой поражение центральной нервной системы, приводящей к параличу и атрофии мышц. Прогнозы врачей были неутешительными.