Во всех российских медицинских организациях внедрят электронную медкарту

Во всех медицинских организациях России планируется внедрение электронной медицинской карты. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики «Минздрав на связи», который прошел 18 сентября 2019 года на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Источник: hcrnetwork.com
Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФОМС, внедрение электронной медицинской карты позволит сократить время на заполнение медицинских документов и даст возможность больше времени уделять качественному оказанию медицинской помощи пациенту.
Светлана Кравчук отметила, что в этом году приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования утвержден новый порядок контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, который внедрил принципиально новые походы к организации контрольно-экспертных мероприятий.
«По новому порядку четко обозначены и сужены дефекты оформления первичной медицинской документации. Они направлены только на выявление случаев полного отсутствия оказания застрахованному медицинской помощи, подтвержденного медицинской документацией, или отсутствие сведений о диагностических обследованиях, предусмотренных клиническими рекомендациями, что не позволяет эксперту принять решение о соответствии медицинской помощи установленным требованиям», – отметил председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.
Он добавил, что с 2019 года заработал информационный ресурс территориальных фондов для осуществления контроля за профильностью плановых госпитализаций, соблюдения маршрутизации пациентов, своевременности включения в группу диспансерного наблюдения и обращений к врачу. Эти меры, по его мнению, позволят обеспечить пациента необходимой качественной медицинской помощью и, как следствие, значительно сократить количество последующих контрольно-экспертных мероприятий со стороны страховых компаний.
Основной акцент при контрольных мероприятиях со стороны страховых компаний будет сделан на целевые и тематические экспертизы с отбором на проверку случаев по конкретным поводам возможного нарушения прав застрахованных лиц с заболеваниями, занимающими ведущее место в структуре смертности населения России – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.