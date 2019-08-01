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В России и мире

Во всех российских медицинских организациях внедрят электронную медкарту

18.09.2019 22:02|ПсковКомментариев: 0

Во всех медицинских организациях России планируется внедрение электронной медицинской карты. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики «Минздрав на связи», который прошел  18 сентября 2019 года на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования.


Источник: hcrnetwork.com

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФОМС, внедрение электронной медицинской карты позволит сократить время на заполнение медицинских документов и даст возможность больше времени уделять качественному оказанию медицинской помощи пациенту.

Светлана Кравчук отметила, что в этом году приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования утвержден новый порядок контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, который внедрил принципиально новые походы к организации контрольно-экспертных мероприятий.

«По новому порядку четко обозначены и сужены дефекты оформления первичной медицинской документации. Они направлены только на выявление случаев полного отсутствия оказания застрахованному медицинской помощи, подтвержденного медицинской документацией, или отсутствие сведений о диагностических обследованиях, предусмотренных клиническими рекомендациями, что не позволяет эксперту принять решение о соответствии медицинской помощи установленным требованиям», – отметил председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.

Он добавил, что с 2019 года заработал информационный ресурс территориальных фондов для осуществления контроля за профильностью плановых госпитализаций, соблюдения маршрутизации пациентов, своевременности включения в группу диспансерного наблюдения и обращений к врачу. Эти меры, по его мнению, позволят обеспечить пациента необходимой качественной медицинской помощью и, как следствие, значительно сократить количество последующих контрольно-экспертных мероприятий со стороны страховых компаний.

Основной акцент при контрольных мероприятиях со стороны страховых компаний будет сделан на целевые и тематические экспертизы с отбором на проверку случаев по конкретным поводам возможного нарушения прав застрахованных лиц с заболеваниями, занимающими ведущее место в структуре смертности населения России – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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