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В Кении родилась зебра с окрасом «в горошек»

В заповеднике Масаи-Мара на юго-западе Кении заметили новорожденную зебру с точками вместо обычных полосок. К тому же малышка значительно темнее других зебр, сообщает Mail.ru.

Впервые животное с необычным окрасом заметили около недели назад. Туристы в это время года едут в Масаи-Мара наблюдать за миграцией антилоп гну. Снимки зебры стали вирусными в соцсетях.

По словам сафари-гида Энтони Тира, необычная зебра казалась слабее других детенышей и все время держалась рядом с матерью.

Специалисты считают, что у животного может быть генетическая аномалия, связанная с выработкой пигментов. Раньше в Масаи-Мара не наблюдалось подобных случаев.

В других заповедниках зебры с меланиновым расстройством, как правило, жили не дольше полугода, пишет Daily Nation. Из-за необычной расцветки им труднее избегать хищников.