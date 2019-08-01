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Ребенок подхватил амебу-мозгоеда в горячем источнике

Водные забавы таят в себе множество опасностей, и зачастую там, где их совсем не ждешь. Как пишет Global Look Press, в США 12-летний мальчик подхватил амебу-мозгоеда, купаясь в популярном месте отдыха Калифорнии - горячем источнике Хот-Дитч. Тревожные симптомы появились у ребенка через 12 дней после отдыха - началась лихорадка, головные боли и рвота. Мальчика доставили в отделение интенсивной терапии, и уже там у него развилась дыхательная недостаточность. Несмотря на лечение, ребенок скончался через несколько дней.

Пробы спинномозговой жидкости показали, что в организме маленького пациента присутствовали микроорганизмы Naegleria fowleri, так называемой амебы-мозгоеда. Препараты для борьбы с неглерией существуют, но не всегда приводят к излечению.

Опасные микроорганизмы могут находиться в любом теплом пресноводном водоеме. Однако заразиться, например, проглотив амебу, невозможно. Она проникает в мозг только через нос (обонятельный нерв). А для этого, как минимум, не нужно нырять и баловаться под водой, что в случае отдыха с детьми осуществить довольно сложно.

Ученые полагают, что в связи с глобальным потеплением есть вероятность, что ареал амебы будет расширяться.