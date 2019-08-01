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Большинство россиян не поддерживает рекламу безалкогольного пива

Специалисты выяснил отношение представителей экономически активного населения страны к рекламе безалкогольного пива. В социологическом опросе приняли участие 1600 респондентов из всех округов страны. Опрос провели 16 - 17 сентября в 349 населенных пунктах. Об этом пишет сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Источник: pixabay.com

По данным ресурса, 79% россиян считают, что рекламируя безалкогольное пиво, компании однозначно рекламируют алкоголь, и лишь 14% опрошенных не связывают рекламу алкогольного пива с рекламой алкоголя. Введение запрета на рекламу безалкогольного пива поддерживает 61% россиян, против - 24%.

Среди россиян моложе 24 лет рекламу безалкогольного пива считают рекламой алкоголя всего две трети (67%), против подобной рекламы также высказываются реже всех (45%). Среди граждан 35 - 44 лет больше как тех, кто считает рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя (83%), так и тех, кто выступает за ее полный запрет (65%).