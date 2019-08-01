В России и мире

Стало известно количество автомобилей в России

Эксперты подсчитали, сколько на данный момент автомобилей в России. Как пишет РИА «Новости», со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», парк автомобилей всех типов в России с начала 2019 года вырос на 1,35% и составил 52,4 миллиона штук.

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«Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 миллиона экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 миллиона машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 миллиона грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 400 тысяч единиц», - говорится в сообщении «Автостата».

При этом, как следует из презентации агентства, с которой ознакомились РИА Новости, рост парка идет несколько быстрее ожиданий аналитиков. Так, на момент составления презентации в апреле 2019 года предполагалось, что общий парк по итогам года составит 52,2 миллиона машин. Также из нее следует, что прогнозный рост парка в 2020 составит 1,72% - до 53,1 миллиона единиц, а в 2021 году он подрастет еще на 900 тысяч машин, до 54 миллионов.

Также, по данным «Автостата», на начало года средний возраст российского автопарка составлял 13,4 года, при этом 35% парка была старше 15 лет, доля иномарок в нем составляла 62%, доля машин с дизельным двигателем - лишь 5%, машин с двигателем эко-класса Евро-4 и выше - почти 45%. Больше всего машин на начало года было в Москве - 3,68 миллиона штук, на втором месте - Московская область (2,71 миллиона), за ней со значительным отрывом следует Краснодарский край - 1,85 миллиона, Санкт-Петербург (1,75 миллиона) и Ростовская область (1,32 миллиона).

На долю продукции «АвтоВАЗа» приходится почти 14 миллионов машин, на втором месте с большим отрывом - Toyota (3,8 миллиона штук), на третьем - Nissan, 2,07 миллиона, за ним Hyundai (2,05 миллиона) и Kia - 1,91 миллиона штук, также свидетельствуют данные «Автостата».