В России и мире

Исследование выявило самые дефицитные профессии в России

Врач, сварщик и слесарь оказались самыми дефицитными профессиями в российских регионах. Такие данные приводятся в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании компании HeadHunter.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Наиболее распространенной дефицитной профессией является врач: их нехватка ощущается в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте по распространенности расположились профессии сварщика (в 28 регионах) и слесаря (в 27)», - говорится в материалах.

В топ-10 наиболее дефицитных профессий в субъектах России также попали профессии грузчика - их нехватка ощущается в 24 регионах, сборщика - в 18, разнорабочего - в 17, водителя и оператора станков - в 15, повара и монтажника - в 14 регионах РФ.

Авторы исследования отмечают, что больше всего дефицитных профессий - в Ленинградской области: 15 из 25 попавших в анализ. В лидерах также регионы Южного федерального округа: Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область.