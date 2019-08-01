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Ученые объяснили редчайший случай, когда человек пьянеет без алкоголя

Ученые описали механизм развития алкогольного опьянения у людей, не употреблявших алкоголь. Видимое объяснение такого парадокса - штаммы Klebsiella pneumonia в кишечнике. Об этом пишет «МИР 24».

Подобный случай зафиксирован у пациента из Пекина. Мужчина часто был пьян, но употреблял только сладкие напитки. Его печень была воспалённой, как у алкоголика, содержала избыточный жир.

Это явление известно как «синдром внутренней пивоварни» или «синдром автоброжения». Довольно редкое расстройство - отдельные случаи были описаны ранее, когда избыток дрожжеподобных грибов в кишечнике приводит к преобразованию сахаров, содержащихся в пище, в избыточный эндогенный алкоголь в крови.

Вместе с тем ученые пока не могут дать ответ на вопрос, с чем связан избыток этих бактерий в кишечнике некоторых людей. Скорее всего, они попадают туда с какой-то пищей. В ближайшее время эксперты рассчитывают это установить.