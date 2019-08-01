В России и мире

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено, передает «Интерфакс».

Дело расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Финляндии, в том числе, «нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «нарушение законов об охране животных», «нарушение законов об охране природы» и «контрабанда животных», сообщил портал телерадиовещания Yle.

Главной подозреваемой по делу является хозяйка фермы, занимавшаяся скрещиванием собак и волков. Всего же по делу проходят восемь человек.

В ходе предварительного следствия было установлено, что из России незаконно ввозили волков в Финляндию.

В ходе обысков в городе Ориматтила (Orimattila) два волка были найдены запертыми без воды и еды в сауне у подруги женщины. В городе Карккила (Karkkila) нашли животное, которое по результатам анализов оказалось чистопородным североевропейским волком. А в общине Лоппи (Loppi) было обнаружено 64 собаки, а также кошка, куры, голуби, миниатюрные свиньи и козы, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и пищи.

Полиция задержала женщину - собственника фермы. Позже она была арестована по решению уездного суда Хельсинки.

Следствие подозревает, что преступления совершались в период с июля 2016 по январь 2019 года.

Между тем СМИ ранее сообщали, что Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило волкособов с 1 июня 2019 года.

До этого в Финляндии гибридов волка и собаки заводили как домашних животных. Таких особей в стране насчитывается около 1 тыс. С 1 июня выведение волкособов запрещено. Однако, как сообщалось, согласно закону, тех волкособов, которых взяли домой до 1 июня, можно содержать до конца их жизни.