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Российский космонавт Скрипочка выбрал индикатором невесомости плюшевого единорога

Командир корабля «Союз МС-15»» Олег Скрипочка возьмет в космический полет игрушечного единорога в качестве индикатора невесомости, передает «Интерфакс».

«У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога - красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил», - заявил он в интервью пресс-службе Центра полетов космонавтов (ЦПК).

По многолетней традиции все экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

Игрушка была даже у летавшего недавно на МКС андроида FEDOR. Индикатором невесомости у него был вязаный из белой, черной и серой шерсти маленький космонавт Маруся.

Как сообщалось ранее, запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября с космодрома Байконур.

В состав экипажа пилотируемого корабля входят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.