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Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете

Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете. Об этом сообщает The Sun. Специалисты считают, что люди с телефоном проводят в туалете намного больше времени, чем без него. Это может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к расширению вен заднего прохода. В результате причиной геморроя может быть современная привычка везде брать с собой смартфон.

Врач общей практики Сара Джарвис рассказала, что не стоит использовать приложения на телефоне во время похода в туалет. Она добавила, что проблема геморроя весьма распространена в Британии, просто люди «страдают молча». По ее словам, в среднем один из четырех взрослых британцев сталкивается с запорами.

Джарвис добавила, что раньше некоторые просто «брали с собой в туалет хорошую книгу», а в наши дни ее заменил мобильный телефон. Доктор посоветовала блокировать устройство или оставлять его в другой комнате.

Доктор Лиза Акерли рассказала The Sun, что все, кто берет телефон с собой в туалет, рискуют покрыть его микробами. По ее словам, можно подцепить на свой девайс все: от норовируса до сальмонеллы. Однако врач посчитала, что люди не перестанут это делать, и дала несколько советов. Она отметила, что правшам стоит держать телефон в левой руке, сидя в туалете, и больше ничего не трогать ей до мытья рук. Так у микробов меньше шансов попасть на смартфон, а оттуда — в организм человека.

Издание сообщает об исследовании, согласно которому 57 процентов британцев часто используют свой телефон в туалете. А 8 процентов опрошенных «всегда» делают это, передает «Лента.Ру».