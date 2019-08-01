В России и мире

Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Майоров рассказал, что такую информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова.

С ее слов он сообщил, в ситуации со здоровьем Заворотнюк «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».

Журналист также подтвердил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей. Рядом с ней присутствует ее муж Петр Чернышев и директор, передает Газета.Ру.