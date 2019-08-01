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Заворотнюк перенесла вторую операцию

21.09.2019 15:56|ПсковКомментариев: 0

Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Майоров рассказал, что такую информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова.

С ее слов он сообщил, в ситуации со здоровьем Заворотнюк «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».

Журналист также подтвердил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей. Рядом с ней присутствует ее муж Петр Чернышев и директор, передает Газета.Ру.

Источник: Псковская Лента Новостей
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