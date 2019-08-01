В России и мире

В Турции перевернулся автобус с россиянами, пострадали 15 человек

15 граждан России пострадали в результате автоаварии в провинции Анталья на юге Турции. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

«Подтверждаем факт аварии в районе Аксу в районе 06:00 (время совпадает с московским) во время трансфера туристов в аэропорт. 15 россиян получили ранения. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни», - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в автобусе было 22 гражданина РФ.

В российской дипломатической миссии также отметили, что «генконсульство держит вопрос на контроле и выясняет обстоятельства произошедшего».