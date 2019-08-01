В России и мире

Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace

Вчера в Милане прошел показ Versace, который был посвящен легендарному принту Jungle, отметившему в этом году 20-летие. В честь знаменательной даты Донателла Версаче решила устроить несколько сюрпризов для собравшихся гостей. Помимо того, что полюбившейся рисунок модельер включила в весеннюю коллекцию, она припасла и более интересный подарок для почитателей бренда, пишет «СтарХит».

Им стала 50-летняя Дженнифер Лопес, которая вместе с моделями вышла в этот вечер на подиум и поразила публику. Впрочем, звезда просто не могла не привлечь внимание своим одиозным нарядом. Из-за особенностей платья, Лопез смотрелась в нем практически обнаженной.

Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми». Именно тогда Джей Ло сделала этот образ по-настоящему культовым. Несмотря на то, что с того момента прошло два десятка лет, актриса продолжает сохранять шикарные формы и запросто может встать в один ряд с девушками гораздо моложе ее.

Произведя вполне объяснимый фурор на показе, Дженнифер не стала останавливаться на достигнутом. На вечеринку, которая состоялась чуть позже, звезда пришла в укороченном варианте того же платья и ярких ботфортах с тропическим рисунком.