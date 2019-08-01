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Шойгу признался, что совсем не употребляет алкоголь

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совсем не употребляет алкоголь. Об этом он заявил в интервью изданию «Московский комсомолец».

По его словам, отказ от употребления распространяется на всю вертикаль ведомства.

Шойгу подчеркнул, что Минобороны относится к таким структурам, работники которой берут пример с руководителя.

Глава министерства также отметил, что в то время когда он возглавлял МЧС было несколько случаев введения «сухого закона».

Речь идет о ситуации в Нефтегорске, Ленске, где за 100 дней нужно было построить жилье для пострадавших в результате наводнения более чем 40 тысяч человек.