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В России предложили ввести «индекс самогона»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские ученые предложили ввести индекс производства самогона для определения кризиса. Об этом «Российской газете» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец.

По его словам, эксперты университета провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что производство и потребление самогона можно считать одним из индикаторов экономического положения в стране. Это объясняется тем, что во время кризиса потребление самодельного или нелегального алкоголя значительно возрастает: население стремится перейти с легального спиртного на более дешевые варианты. А когда экономическая обстановка стабилизируется, потребление самогона снижается и платежеспособные граждане возвращаются к качественной магазинной продукции.

Проведя опрос среди россиян, ученые выяснили, что в последнее время изготовление самогона в стране сокращается, что может говорить о скором росте реальных доходов людей. Лидерами по производству самодельной продукции стали жители пяти городов: Саранска, Ульяновска, Астрахани, Новороссийска и Липецка.

Как отметил Зубец, опрос выявил, что в городах с населением свыше 250 тысяч человек примеры самогоноварения известны только 4,5 процента респондентов, а о торговле продукцией слышал всего один процент.

Другой эксперт, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, ознакомившись с результатами, посоветовал ученому не ограничиваться опросом людей в городах, а подключить к нему жителей сельской местности.

В марте ЦИФРА назвал пять самых пьющих регионов России 2018 году. Ими оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.