В России и мире

Ученые установили, как качество сна влияет на отношения в семье

Недосыпание супругов отрицательно сказывается на отношениях в семье - к такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали качество сна почти 70 женатых пар, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на радио.

Исследование проходило в течение трех недель - за это время эксперты смогли установить, как недосып сказывается на микроклимате в семье. Выяснилось, что пары, которые спят как минимум восемь часов в день, меньше ссорятся и не зацикливаются на мелочах. Кроме того, чем чаще высыпается человек, тем больше он удовлетворен своей второй половиной.

По мнению исследователей, данные тестирования в очередной раз подтверждают важность здорового сна для нормального психоэмоционального состояния человека. Отмечается, что качество сна напрямую влияет на способность справляться с трудностями и контролировать эмоции. При этом эксперты предупреждают о необходимости придерживаться режима сна: попытки отоспаться на выходных приводят к нарушению обмена веществ.

Ученые также установили, что недосып способствует увеличению веса и повышению чувствительности к инсулину.