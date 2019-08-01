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Исследователи выявили связь между вредной едой и ухудшением памяти

Австралийские исследователи из Университета Южного Уэльса выяснили, что употребление в пищу насыщенных сахаром и вредными жирами продуктов, таких как чипсы и пирожные, может ухудшить долговременную пространственную память. Об этом сообщает Inforeactor.

Ученые провели эксперимент на крысах. Грызунов разделили на четыре группы. Подопытных из трех групп кормили вредной пищей на протяжении шести недель.

Крысы из первой группы ели нездоровую пищу три дня подряд, потом четыре дня питались правильно. Во второй группе эти интервалы составляли пять и два дня соответственно, третьей группе давали «джанк фуд» постоянно. Крысы из четвертой контрольной группы питались исключительно здоровой пищей.

Затем над грызунами провели тесты на проверку памяти. Сначала их запускали в специальный бокс, потом извлекали оттуда, размещали в боксе предметы и снова помещали туда крыс. Исследователи наблюдали, как подопытные изучают объекты. Таким образом учёные оценивали пространственную память животных.

В результате выяснилось, что у крыс, которых кормили вредной пищей, в зависимости от частоты употребления «джанк фуда» наблюдалось ухудшение пространственной памяти. Чем дольше грызун питался вредной пищей, тем хуже он воспроизводил пространственную информацию.

По словам автора проекта Маргарет Морррис, исследователям удалось доказать, что здоровая диета важна для оптимальной работы мозга.