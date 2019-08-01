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Google заявил о достижении «квантового превосходства»

Инженерам Google удалось создать квантовый компьютер, который способен выполнять вычисления, выходящие за рамки возможностей существующих суперкомпьютеров. Научный доклад об этом был опубликован на сайте NASA, а затем удален. Об этом пишет Financial Times.

Согласно докладу, процессор Google способен за 3 минуты и 20 секунд выполнить расчет, на который самому мощному суперкомпьютеру Summit от IBM понадобилось бы около 10 тысяч лет.

Авторы доклада Google считают, что полученный результат говорит о достижении «квантового превосходства» — способности квантовых вычислительных устройств решать проблемы, которые классические компьютеры практически не могут решить.

При этом созданная Google система может выполнять только один высокотехнический расчет, а до использования квантовых машин для решения практических задач еще долгие годы.

Однако исследователи считают достигнутый результат важной вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям.

В Google от комментариев отказались.