В России и мире

В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT

«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников и подтвердил гендиректор организации Александр Гришин

Для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями - «Казначейскими системами» - и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии.

На просьбу «Известий» прокомментировать возможную сделку в операторе не ответили. Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил, что «Казначейские системы» будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник «Известий».

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения нашей страны от международной сети SWIFT.