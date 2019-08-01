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В России и мире

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам

25.09.2019 11:38|ПсковКомментариев: 0

Крупные российские банки просят дать им возможность вводить отрицательные ставки по валютным депозитам: в отличие от банков в ЕС они не могут применить их из-за законодательного запрета. Как сообщает РБК, этот вопрос сейчас обсуждается в Центральном банке, а Минфин уже поддержал эту идею.

«Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя. Мы изучаем такую возможность, но это требует существенного изменения законодательства, поэтому мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», - уточнила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, изменения в законодательство могли бы подготовить в правительстве, поскольку Банк России не имеет законодательной инициативы.

О том, что российские банки могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро, Центробанк сообщал ранее в «Обзоре рисков финансовых рынков». «При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством», - объяснял регулятор.

Чтобы покрыть убытки, российские банки начали вводить комиссии по счетам в евро. Некоторые финансовые учреждения больше не открывают срочные депозиты в валюте.

ЦБ отмечал, что такие условия по валютным вкладам делают более привлекательными рублевые депозиты. Потери от разницы ставок больше ощущают «дочки» иностранных банков, поскольку доля валюты в их балансе выше.

Теги: #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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