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Ветеран Латышского легиона СС стал фигурантом дела об оправдании карательных операций нацистов в Псковской области

Следственный комитет России (СКР) намерен привлечь к уголовной ответственности гражданина Латвии, подозреваемого в оправдании нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Латвийской Республики Висвалдиса Лациса. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - сказала Петренко в четверг «Интерфаксу».

По данным СКР, в 2017 году ветеран Латышского легиона СС Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины».

«Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей», - сказала Петренко.

Таким образом, по ее словам, автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав Латышского легиона СС полицейскими батальонами.

«Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм Трибунала», - сказала представитель СКР.

Она напомнила, что в соответствии с приговором Международного военного трибунала организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности: эти подразделения были замешаны в широко распространенных убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с ним на оккупированных территориях.

«Организация СС признана преступной, при этом невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в преступной деятельности. В 1943 и 1944 годах на оккупированной территории СССР формированиями, входившими в Латышский легион СС, проводились карательные операции, известные как "Зимнее волшебство" и "Праздник весны"», - сказала Петренко.

Эти факты, отметила она, достоверно подтверждаются историческими документами и показаниями свидетелей. «Латышскими полицейскими батальонами были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей, что в соответствии со ст. 6 Устава Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности», - заявила Петренко.