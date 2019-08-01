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На российский аналог «Википедии» намерены потратить почти 2 миллиарда рублей

Правительство планирует выделить за три года почти 1,7 млрд «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) на создание общенационального интернет-портала, который должен стать альтернативой «Википедии», пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Согласно документу, размер субсидии открытому акционерному обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит 684 млн 466,6 тыс. рублей, в 2021 - 833 млн 529,7 тыс. рублей, а в 2022 - 169 млн 94,3 тыс. рублей.

Согласно внесенным поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годы, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302 млн 213,8 тыс. рублей. Таким образом, на проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысяч рублей.

Как сообщил изданию ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

Инициаторы проекта обращают внимание, что наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности. В частности, год назад закрыть «Википедию» из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре.

Тем не менее, в сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть «Википедию», так как «общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с ней, а призван решать более масштабные задачи».