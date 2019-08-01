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Во Франции опасаются загрязнения из-за пожара на химзаводе. ВИДЕО

Префект французского департамента Приморская Сена Пьер-Андре Дюран не исключил, что пожар на химическом предприятии Lubrizol во французском городе Руан может привести к загрязнению Сены. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Russia Today

«Если есть риск загрязнения Сены - а его нельзя исключить, - мы примем необходимые меры», - заявил Дюран в эфире телеканала BFMTV.

Как пишет ТАСС, сильный пожар на заводе химической компании Lubrizol - в городе Руан (департамент Приморская Сена), на северо-западе Франции - произошел в ночь на 26 сентября. По данным руководства завода и пожарных, пострадавших нет. Местные власти распорядились закрыть образовательные учреждения в центре и на севере Руана в качестве мер предосторожности. По данным газеты Parisien, на место пожара прибыли около 130 пожарных. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.