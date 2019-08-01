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В России и мире

США расширили санкции против России

26.09.2019 19:47|ПсковКомментариев: 0

Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной «для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии».

В частности, в список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией «Совфрахт».

«В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой», - говорится в заявлении.

Санкции введены против директора отдела морского транспортного департамента «Совфрахта» Ивана Окорокова (1985 года рождения), его первого заместителя Карена Степаняна (1975 года рождения) и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова (1971 года рождения).

«Против трех лиц, в отношении которых введены санкции сегодня, в июне 2018 года Министерство юстиции по итогам проведенного ФБР расследования выдвинуло обвинения в сговоре с целью нарушения экономических санкций и руководстве незаконной схемой», - сообщил Минфин.

Указанных лиц ведомство считает «ведущими руководителями "Совфрахта"», которые управляли деятельностью компании Maritime Assistance LLC.

Под ограничения попали суда OT-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь», принадлежащие «Транспетрочарту».

Москва новые санкции США считает абсолютно неприемлемыми.

Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, эти действия продолжают старую американскую политику, «которая основана на односторонних санкциях».

Теги: #санкции #америка
Источник: Псковская Лента Новостей
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