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На заседании Софведа экс-губернатор Псковской области рассказал о перспективах российских цифровых технологий

26.09.2019 23:43|ПсковКомментариев: 0

На заседании Совета Федерации (СФ) РФ вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак рассказал о перспективах российских цифровых технологий. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, такое заседание - на тему «Цифровая промышленность» - Андрей Турчак провел 26 сентября.

«Вице-спикер СФ отметил, что "Росатом" - мировой лидер в этой сложнейшей и высокотехнологичной отрасли. Сенатор поздравил сотрудников корпорации с наступающим 28 сентября - Днем работника атомной промышленности», - отметили в ведомстве.

Андрей Турчак сообщил, что одна из основных задач Совета - экспертная проработка законотворческих инициатив: «За этот год мы с вами внесли много предложений по расширению кадрового потенциала, по внедрению региональных стратегий цифровизации, по поддержке российских цифровых продуктов и многих других. Некоторые из них уже воплотились в конкретные законопроекты».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что, как рассказал парламентарий, законопроект об электронной трудовой книжке принят Государственной Думой в первом чтении, внесены поправки в законодательство об электронной цифровой подписи. «Законопроект о цифровом профиле, благодаря которому люди смогут управлять доступом к своим персональным данным по принципу «одного окна», также внесен».

По словам Андрея Турчака, некоторые законопроекты находятся в разработке, среди них – поправки к обороту «обезличенных» данных. «Цифровые технологии не просто повышают производительность труда, от них зависит экспортный потенциал промышленности и, в целом, конкурентоспособность всей нашей экономики. Кроме того, с цифровизацией связаны судьбы миллионов граждан, трудящихся на предприятиях», - указал вице-спикер СФ, подчеркнув, что обсуждаемая тема имеет серьезное социальное значение.

По мнению сенатора, вклад цифровизации в рост производительности нужно анализировать отдельно в каждом регионе: «Следует оценить увеличение дистанционной занятости и без лишней паники спрогнозировать высвобождение персонала, чтобы заблаговременно начать проводить программы подготовки кадров».

В пресс-службе добавили, что Андрей Турчак отметил: именно региональные власти могут найти оптимальное решение вместе с промышленниками и образовательными центрами. При этом нужно четко понимать, какие специалисты и в каком количестве нужны, чтобы удовлетворить потребности рынка и не допустить невостребованности людей, которые в результате будут высвобождаться.

Заместитель Председателя СФ сообщил, что в среднем рост производительности труда в стране составляет 1,4 %. В рамках реализации национальных проектов планируется ежегодный значительный рост этого показателя: «Цифровизация, в целом, - это не угроза, это новые возможности, рабочие места и более эффективные формы самого труда. Сокращение объема физического и ручного труда даст возможность решать более творческие и интеллектуальные задачи, будет способствовать непрерывному образованию людей».

«В качестве мер по поддержке цифровизации предприятий Андрей Турчак назвал возможность ускоренной амортизации зарубежных цифровых продуктов при их замене на российские аналоги, стимулирование компаний-разработчиков цифровых решений. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что цифровизация экономики - один из ключевых вопросов для развития страны. Он рассказал о последних разработках госкорпорации, связанных с использованием цифровых технологий», - отметили в пресс-службе.

В ходе заседания выступили статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития РФ Савва Шипов, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Насибулин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и другие.

Итоги мероприятия подвел председатель комитета СФ по экономической политике, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономике при СФ Андрей Кутепов. Он отметил, что необходимо сформировать информационную систему, которая сможет выявить те ниши, где слабо представлены или вообще отсутствуют российские программные и аппаратные решения.

«Нужно внести изменения в законодательство о закупках для определения и последующего замещения иностранных решений, проработать меры поддержки отечественных производителей, работающих в узких сегментах, максимально проинформировать субъекты РФ о возможностях Фонда развития промышленности, а также принять меры для подготовки специалистов», - подчеркнул сенатор.

В ведомстве добавили, что в заседании приняли участие члены Совета Федерации Людмила Бокова, Сергей Кисляк, Владимир Кравченко, Валерий Рязанский, Александр Ракитин, Вячеслав Тимченко, полномочный представитель правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, представители министерств, ведомств, промышленных предприятий, экспертных и научных организаций.

По итогам обсуждения выработаны рекомендации в адрес правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, органов государственной власти субъектов РФ, нацеленные на дальнейшее активное развитие цифровой промышленности в стране.

Теги: #турчак #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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