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Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов

27.09.2019 13:46|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что с 2021 года потребительскую корзину можно будет начать составлять не из минимального набора продуктов, а из базового, сообщает ТАСС.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», - говорится в перечне поручений председателя правительства. Документ составлен по итогам сентябрьской программы «Диалог», когда глава кабмина в прямом телеэфире общался с бизнесменами и экспертами.

Под потребительской корзиной имеется в виду минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера власти рассчитывают прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные ежемесячные платежи и сборы.

Во время программы «Диалог» Медведев высказался за переход от минимального набора продуктов питания к базовому, который является основой для нормального рациона человека. При этом премьер заметил, что такой перерасчет будет «стоить денег», потому что базовый набор должен быть лучше минимального. Председатель правительства отметил, что будут сделаны соответствующие расчеты.

По мнению экспертов, переход к базовому набору продуктов направлен на увеличение продолжительности жизни населения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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