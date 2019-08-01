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Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз

27.09.2019 22:42|ПсковКомментариев: 0

У президента России Владимира Путина нет планов воссоздать Советский Союз к 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что Россия и Грузия не ведут переговоры по сохранению Тбилиси нейтрального статуса, а также его неучастию в НАТО.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили допустил, что Грузия и Россия вообще могут стать одной страной, так как, по его мнению, в планы российского руководства входит восстановить СССР к 2024 году. При этом Саакашвили не уточнил, откуда у него такая информация.

Саакашвили также заявил, что власти Грузии под давлением Москвы могут отказаться от курса на вступление в НАТО.

Источник: Псковская Лента Новостей
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