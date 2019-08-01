В России и мире

Статую в честь 60-летия визита Хрущева открыли в США

Копию статуи «Перекуем мечи на орала» скульптора Евгения Вучeтичa открыли в субботу, 28 сентября, на ферме Pocуэллa Гaрcтa в американском штате Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы советский лидер Никита Хрущев, пишут «Известия».

На церемонии, посвященной 60-летию визита Хрущева, присутствовало более 80 человек, в том числе внучки Гaрcтa Элизабет и Сара, а также автор книги о Хрущеве Тимoти Нaфтaли. От России с краткой речью выступил атташе по вопросам сельского хозяйства Иван Пoнoмaрeв.

Оригинальная статуя работы Вучeтичa стоит перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Скульптура символизирует призыв к уходу от войны к миру. Первый визит советского лидера в США состоялся в сентябре 1959 года.

25 августа сообщалось, что в Русском культурном саду города Кливленд (США) в открыли бюст первому космонавту Юрию Гагарину.