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Huawei запустит видеосервис в России

Китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei в ближайшие месяцы запустит в России свой видеосервис Huawei Video. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало. Точная дата запуска пока не назначена.

Huawei Video будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских, например Ivi и Megogo. По словам Гонсало, Huawei не планирует производить контент самостоятельно и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В интересах компании – стать партнерами для них и сделать так, чтобы пользователи сами могли выбирать, где смотреть видео, пояснил он. Оплачивать контент разных платформ клиенты смогут через Huawei Video.

Видеосервис Huawei был запущен в Китае три года назад, с 2018 года он доступен в Италии и Испании. Сервис предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя).