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В России изменился список документов для приема на работу

Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Как сообщает РИА Новости, теперь вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работнику нужно предъявить работодателю электронный документ - уведомление из ПФР.

Его форму правление фонда утвердило в июне. В уведомлении указываются те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Выданные до 1 апреля этого года бумажные страховые свидетельства остались в силе.