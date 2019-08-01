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Умер первый и единственный президент Крыма

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался в одной из больниц Москвы. Об этом РБК сообщила его дочь Марианна Мешкова. По ее словам, политик скончался из-за двухстороннего воспаления легких.



Источник: Телеканал 360

В начале сентября Юрий Мешков перенес инсульт, находясь в Турции. Врачи ввели его в состояние искусственной комы, после чего он был транспортирован в Россию.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность. После этого политик переехал в Москву.