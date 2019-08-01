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Глава Минэка пообещал россиянам рост доходов до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в воскресенье в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

«Доходы граждан начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются, - сказал он. - В этом году мы во втором полугодии должны показать цифры больше 1%, а в наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2% в год».

Отметим, что по данным Росстата, реальные денежные доходы населения в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Соответствующие данные были представлены на заседании Научно-методологического совета при Росстате. При этом общие номинальные денежные доходы населения в 2018 году составили 58,163 трлн руб., что на 30,5% выше, чем в 2013 году.