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В Москве проходит митинг в поддержку фигурантов «Московского дела»

В Москве проходит митинг в поддержку фигурантов «Московского дела». По данным СМИ, на проспекте Сахарова собралось несколько тысяч человек. Среди участников политические активисты, актеры, жители столицы.

Мероприятие носит согласованный характер, ее организатором выступила не зарегистрированная Либертарианская партия. По информации журналистов, кроме Росгвардии и полиции территорию охраняют народные дружинники.

Как сообщают «Ведомости», на митинг пришли Навальный, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы и муниципальный депутат Юлия Галямина, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также фигуранты «московского дела», с которых ранее были сняли обвинения - Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.

Активисты поддерживают тех, кто попал под уголовное преследование из-за летних акций протеста, которые следственный комитет объединил в дело о массовых беспорядках. Общественный резонанс помог прекратить производство в отношении нескольких фигурантов, девятерых отпустили из изоляторов. Самая массовая волна недовольства поднялась после приговора актеру Павлу Устинову, он получил 3,5 года колонии, но вскоре был выпущен из СИЗО.