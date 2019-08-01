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Жителям многоэтажки вместо тепла по батарее пустили ток

Два подъезда жилого дома эвакуировали в Воронеже 29 сентября. Батареи в квартирах стали нагреваться, но не от горячей воды, а от тока, пишет «Фонтанка».

Из многоэтажки пришлось вывести на улицу 115 человек. Аварийная служба обесточила подъезд, также в целях безопасности отключено газоснабжение.

Сейчас специалисты ведут работы по установлению причины подачи тока на внутридомовую систему отопления, пишет издание со ссылкой на мэрию.

«Примерно с 9 сентября жильцы дома стали замечать странные вещи. В разных квартирах ни с того ни с сего на отключенных батареях (отопительный сезон еще не начался) стали нагреваться отдельные металлические пластины. При этом в некоторых квартирах нагревались настолько, что начала тлеть и плавиться краска. Одновременно с этим начались проблемы с электроснабжением», - рассказал один из местных жителей.

Пока непонятно, что стало причиной коммунального казуса. Местные жители предполагают, что кто-то неправильно заземлил приборы или пытается «скрутить» электросчетчик.