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Восьмиклассники ограбили врача в Петербурге

Следователи северной столицы возбудили дело в отношении двух 14-летних школьников, подозреваемых в ограблении врача-уролога.

Как сообщает пресс-служба СКР по Петербургу в понедельник, инцидент, послуживший поводом для начала уголовного производства, произошел вечером минувшей пятницы.

По версии следствия, несовершеннолетние 2004 и 2005 года рождения напали на 53-летнего мужчину у его квартиры, нанесли несколько ударов руками и ногами в область головы и тела потерпевшего, а затем похитили принадлежащее ему имущество на сумму около 40 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылись.

Источник, знакомый с материалами дела, в свою очередь уточнил «Интерфаксу», что подозреваемые учатся в 8 классе одной из школ Петербурга, потерпевший работает урологом в частной клинике.

Уголовное дело возбуждено по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщили в СКР. Несовершеннолетние подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.