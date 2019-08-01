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Президент подписал закон о выделении с 2020 года субсидий виноградарям и виноделам

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о предоставлении государственных субсидий виноградарям и виноделам, следует из данных портала правовой информации. Поддержка направлена на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда. Закон вступит в силу 1 января 2020 года, пишет «Деловой Петербург».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что принятие закона поддержит российских виноделов и виноградарей и создаст условия для производства вина из российского винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья. Согласно документу, субсидии будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям такой продукции.

Подразумевается, что недополученные доходы и затраты связаны с производством и реализацией винограда и полученной винодельческой продукции — вин, игристых вино и виноматериалов. Также поддержка распространяется на производителей ликеров с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а также на алкогольную продукцию для экспорта.