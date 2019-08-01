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В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя

Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя. Как пишет potokmedia, по словам исследователей, мускулатура похожа на воссозданное учеными строение мышц синапсид, которые были предками млекопитающих на рубеже палеозойской и мезозойской эпох.

Специалисты отметили, что на обеих конечностях из 30 мышц, которые формируется к 7 неделе беременности, одна треть пропадает через 13 недель. Эксперты объяснили, на рубеже палеозоя и мезозоя аналогичные явления происходили с далекими предками человека.

В ходе научной работы биологи использовали новые технологии, благодаря которым можно построить качественные трехмерные изображения по данным УЗИ. С помощью аппаратуры ученые обнаружили временное наличие атавистических мышц, пишет «Экология Регионов».

«Захватывающим является то, что мы наблюдали различные мышцы, которые никогда не были описаны при внутриутробном развитии человека», - отметили исследователи.