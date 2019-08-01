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В Минприроды РФ заявили о ежегодном ущербе от волков в 10 млрд рублей

Волки ежегодно наносят ущерб российским охотничьим хозяйствам на 10 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды РФ, передает «Деловой Петербург» со ссылкой на РИА Новости.

«По расчетам российских ученых и экспертов, ежегодно наносимый волком ущерб охотничьему хозяйству составляет более 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство планирует подготовить программу по регулированию численности волка с участием субъектов РФ на территории всей страны, добавили в пресс-службе.

По данным Минприроды, к примеру, с 1990 года численность волков в Красноярском крае и Якутии выросла в 2 раза.