В России и мире

В России снизилось производство газировок и соков из-за холодного лета

Производство безалкогольных напитков в России в августе 2019 года снизилось на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в докладе Росстата, пишет «Деловой Петербург». Отмечается, что производство напитков за январь-август также снизилось на 5% — до 54,6 декалитра.

По словам экспертов, снижение производства безалкогольных напитков было отмечено в конце лета, когда температура воздуха оказалась ниже среднестатистической, пишет RNS.

«Производители безалкогольных напитков зафиксировали снижение объемов производства в конце летнего сезона 2019. Температура воздуха в августе была ниже среднестатистической отметки, и это стало одной из основных причин снижения объемов продаж», — рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков.