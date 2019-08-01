В России и мире

Путин рассказал о предотвращенной гражданской войне в России

Россия в 1990-е годы пережила один из самых трудных периодов в своей истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами страна подвергалась агрессии со стороны международного терроризма. Как вспоминает Владимир Путин, тогда Россия подошла к очень опасной черте, за которой мог произойти развал и распад государства — «самое худшее для любого народа». Российский лидер отметил, что угроза висела в воздухе и россияне это чувствовали.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет, а также оказаться на периферии мировой экономики, но благодаря трудолюбию, терпению, мужеству и патриотизму этого всего удалось избежать.

Как отмечает «Лента.Ру», в 2017 году жена первого президента России Бориса Ельцина Наина заявила, что 90-е годы были самыми трудными и призвала называть их не лихими, а «святыми, и поклониться людям, которые в эти годы жили».

Первый президент России Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке и передал пост Владимиру Путину, занимавшему на тот момент должность премьер-министра страны.