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В самолете, летевшем в Москву, скончалась двухмесячная девочка

Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту. Спасти его не удалось, сообщили в пятницу ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Самолет летел из Грозного в Москву. На борту в том числе находился ребенок, который летел в столицу для оказания высокотехнологичной помощи. Вместе с ним летел врач-реаниматолог. Ребенку (девочке) стало плохо, у нее было серьезное заболевание. Ей было около двух месяцев. На борту ее пытался реанимировать сам врач, во время эвакуации малышка, к сожалению, скончалась», - сказали в комитете.

В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что по факту смерти ребенка проводится проверка. «Ребенок скончался в больнице, доставлен он туда был в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование», - сказали в управлении.