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В России и мире

Instagram запустил приложение Threads для обмена историями и статусами

04.10.2019 10:14|ПсковКомментариев: 0
Фото: fb.com

Instagram объявил о запуске нового приложения Threads для обмена фото- и видеоконтентом, а также историями и статусами с пользователями из списка «близких друзей». Об этом говорится в сообщении компании. Приложение Threads уже доступно для загрузки на iOS и на Android.

«Мы увидели необходимость для пользователей оставаться более связанными с узким кругом друзей в течение дня, чтобы они с помощью фото или видео могли рассказать им, что они делают или как себя чувствуют. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с близкими друзьями в выделенном приватном пространстве», - пояснили в Facebook.

Новое приложение позволит отправлять фотографии или видео в личные сообщения своим близким друзьям всего за два клика: в окне, которое позволяет сделать селфи или снять видео, можно разместить иконки тех, которым есть желание тут же отправить визуальное сообщение. Пользователи Threads смогут устанавливать в своих профилях еще и статус активности, в которой они сейчас находятся.

Threads поддерживает групповые чаты, однако все его участники должны быть «близкими друзьями». На экране статусов пользователь может выбрать эмодзи и одну из готовых фраз для статуса или написать свой, а также время, в течение которого будет отображаться статус - от одного до четырех часов. Работает и режим автоматического статуса - он обновляется в течение дня в зависимости от местонахождения пользователя.

О запуске нового приложения Facebook в конце августа со ссылкой на источники сообщало издание The Verge. Threads, как ожидается, сможет конкурировать со Snapchat, в котором есть аналогичные функции. По данным The Daily Beast от 2018 года, в среднем пользователи проводят в нем больше времени, чем в Instagram. После анонса Instagram акции Snap упали на 5% и в 19:55 по московскому времени стоили $14,05 за штуку.

Источник: Псковская Лента Новостей
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