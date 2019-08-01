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Более половины россиян не хотели бы учить детей за рубежом

Более половины россиян не хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за рубежом, основной причиной этого граждане называют хорошее, достойное качество отечественного образования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщает РИА «Новости».

По данным исследования, более половины россиян (59%) не хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за рубежом, 30% граждан придерживаются обратного мнения, у 1% дети или внуки уже учатся за границей, еще у 1% нет и не будет детей или внуков, а 9% воздержались от ответа.

Отмечается, что основной причиной отсутствия желания отправить детей или внуков учиться за границу граждане называют хорошее, достойное качество отечественного образования (39%), также еще 39% респондентов указали на желание, чтобы дети или внуки учились и работали в России, 13% полагают, что отечественное образование дешевле, чем за рубежом, 9% отвечают, что страшно отпускать, они должны быть ближе к родителям, 7% - что у россиян своя система ценностей, менталитет сильно отличается от других стран.

Согласно результатам исследования, те, кто выступает за зарубежное высшее образование у своих детей или внуков, в первую очередь среди причин своего желания указывают на качество и привлекательность обучения (47%). О более высокой вероятности найти интересную работу с хорошей зарплатой говорят 15% опрошенных, о высоком уровне жизни, развитии и стабильности страны - 13%, о престиже зарубежных университетов и их дипломах - 12%.

Наиболее популярные страны для получения высшего образования, согласно опросу, Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).