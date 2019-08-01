В России и мире

Осенью 2020 года на МКС могут отправить полностью российский экипаж

Осенью следующего года на Международную космическую станцию может отправиться полностью российский экипаж. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на ТАСС и на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта), а потом будет три», – сказал Крикалев. Он также уточнил, что «один (запуск будет) весной (апрель или март), другой – осенью».

Агентство отмечает, что полностью российский экипаж летал на орбитальную станцию «Мир» в 2000 году.