В России и мире

В России добыли уникальный алмаз с алмазом внутри

В России добыли уникальный двойной алмаз возрастом более 800 млн лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Алроса», у минерала необычная структура - внутри одного алмаза свободно перемещается еще один.

Таким образом, камень напоминает матрешку. По оценке специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за историю мировой алмазодобычи.

Несмотря на сложное строение, алмаз весит всего 0,62 карата, объем внутренней полости составляет 6 куб. мм, а вес алмаза внутри - 0,02 карата.