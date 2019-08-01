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Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД РФ

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как «средства индивидуальной мобильности». Как пишет «Газета.Ru», горожан обяжут ездить на новых средствах передвижения по велодорожкам и тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час. По проезжей части самокатчики смогут передвигаться, как велосипедисты - прижавшись к правой стороне.

Источник: pixabay.com

Государственная автоинспекция (ГИБДД) и Министерство транспорта готовят новые поправки к правилам дорожного движения (ПДД). Как сообщает газета «Коммерсантъ», нововведения коснутся электросамокатов, моноколес и гироскутеров.

К «средствам индивидуальной мобильности» приравняют также сегвеи, скейтборды, ролики и обычные самокаты без моторчика.

Горожане на новых транспортных средствах должны передвигаться по велосипедным дорожкам. Если подходящей инфраструктуры на улице нет, то можно двигаться по тротуару - но со скоростью не выше 20 километров в час.

По проезжей части ехать также разрешается - как велосипедистам, держась края правого ряда. Точное наказание для нарушителей новых правил дорожного движения пока не известно.

Мосгордума и Общественная палата уже неоднократно пытались урегулировать движение новых индивидуальных средств передвижения по городу, однако конкретные документы до настоящего момента разработаны не были.

Между тем все больше москвичей пользуются электросамокатами и гироскутерами. Некоторые из технических новинок способны разогнаться до 50 - 70 километров в час. Предоставляемые городскими службами проката электросамокаты имеют предел скорости 20 - 30 километров в час.

С 2017 года, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности». В них погибли четыре человека.

Страны Европы также обращают внимание на новые транспортные средства - летом ограничения по скорости были введены для немецких и французских горожан «на колесах».

В Государственной думе поддержали инициативу ГИБДД. Член комитета нижней палаты парламента по транспорту Александр Васильев заявил, что вряд ли получится следить за скоростью граждан на тротуарах, но подобные изменения в ПДД нужны.

По словам парламентария, сейчас взыскать с электросамокатчика компенсацию ущерба за травму в результате ДТП можно лишь через суд, подав иск в рамках Гражданского кодекса.

«Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей», - добавил депутат.

Тем не менее, окончательного решения по поводу новой поправки пока что не принято - проект находится на обсуждении. ГИБДД планирует провести общественные слушания, после чего поправки будут, скорее всего, приняты официально.

ГИБДД приравнивает к пешеходам участников дорожного движения, использующих современные индивидуальные средства передвижения. Соответственно, максимальное наказание для них составляет 1500 рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения. Об этом «Газете.Ru» ранее сообщил специалист в области безопасности движения Григорий Шухман, который получил ответ на свой запрос в МВД.

«Я обратился в МВД, потому что водителей стали уже доставать эти «пешеходы», несущиеся на огромной скорости по проезжей части. Но при этом по закону водитель в случае ДТП с пешеходом несет ответственность как владелец средства повышенной опасности. Поэтому по ПДД пешеходы и водители разведены - первым тротуары и пешеходные переходы, вторым - проезжая часть. И поэтому пешеходы-любители электросамокатов и тому подобного должны понимать, что <...> делать им на проезжей части нечего», - заявил эксперт.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с НСН заявил, что инициатива ГИБДД по выделению электросамокатов и сегвеев в отдельную категорию является неоднозначной.

«Возникает очень много вопросов, если будут внесены изменения в ПДД. Если требования станут нормой, значит, в регионах должны появиться и велосипедные дорожки, и нормальный асфальт на тротуарах. Если будет разрешено двигаться, как велосипедистам, по крайней правой полосе, кто будет администрировать ДТП со скутеристами и так далее?» - задался вопросом депутат.

По его словам, фиксация подобных правонарушений возможна благодаря дорожным камерам, но правоприменение новой транспортной категории по-прежнему остается проблемой.